Жильцы уцелевших квартир многоэтажки в Раменском вернулись домой

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Жильцы дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском вернулись в уцелевшие квартиры. По словам людей, домой их начали пускать ближе к вечеру.
«Сейчас в помещениях горит свет, обстановка вокруг многоэтажки спокойная, оцепление снято», – передаёт РИА Новости.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице повреждена квартира на 9-м. Погибла женщина, восемь человек пострадали.
Около 200 жильцов двух пострадавших домов находятся в пунктах временного размещения, сообщил врио главы городского округа Эдуард Малышев. Жильцов квартир, которые сегодня не смогут вернуться домой, разместят на спортивной базе «Сатурн». Власти организуют для них транспорт.
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Лора Луганская