В Малайзии слон напал на мужчину, который справлял нужду, и покалечил его

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В Малайзии мужчина, который справлял нужду у реки, был госпитализирован в больницу с переломами. Об этом пишет издание New Straits Times.
Отмечается, что слон начал топтать мужчину, после чего потерпевшего госпитализировали в больницу с переломом левой ноги, а также сотрясением мозга и переломами ребер.
В статье говорится, что на месте происшествия находились 12 человек, но Фельда Берсия один приблизился к реке.
Ранее сообщалось, что разъярённый слон затоптал автомобиль с туристами в Замбии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В статье говорится, что на месте происшествия находились 12 человек, но Фельда Берсия один приблизился к реке.
Ранее сообщалось, что разъярённый слон затоптал автомобиль с туристами в Замбии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова