В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика

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Полицейские выясняют все обстоятельства нападения собаки на ребёнка в городском круге Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что ребёнка покусала собака. Сотрудники полиции установили, что ЧП произошло в подъезде многоквартирного дома в посёлке Красково. Мужчина, открывая дверь, не удержал пса. Тот выбежал из квартиры на площадку и покусал четырёхлетнего мальчика, находившегося вместе с матерью», – уточняется в сообщении.Как отметили в главке, пострадавший ребёнок отправлен в медучреждение.
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Лора Луганская