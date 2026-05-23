Случайный прохожий спас мальчика, упавшего в реку Тура в Тюмени
В Тюмени ребенок упал в реку Тура и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему бросился случайный прохожий, сообщает городской портал 72.RU.
Мальчик соскользнул с берега в воду и начал беспомощно барахтаться, при этом он не кричал. Один из очевидцев успел нажать тревожную кнопку вызова спасателей, а другой прохожий в это время кинулся к ребенку и вытащил его на сушу. Всего в воде мальчик провел не более пяти минут. Информация о его состоянии не приводится.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области годовалый мальчик выпал из окна первого этажа. В какой-то момент мать отвлеклась, и малыш оперся на установленную в оконном проеме москитную сетку. Конструкция не выдержала, и ребенок упал на землю.
Пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице. Правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства произошедшего.
