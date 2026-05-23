Женщина пострадала при массовом ДТП в Ленобласти
Во Всеволожске в ДТП с четырьмя автомобилями пострадала женщина-водитель
Во Всеволожске при массовом ДТП пострадала женщина-водитель. Об этом сообщили в канале "МЧС Ленинградской области» на платформе MAX.
Авария произошла на Межевой улице. Четыре автомобиля — Volkswagen Polo, Chery, Lada Granta и Hyundai Creta — совершили попутное столкновение, образовав так называемый «паровозик». В результате ДТП пострадала водитель «немца» — женщина 1978 года рождения. Её госпитализировали в ЦРБ Всеволожска.
«К месту выезжала дежурная смена 93-й пожарно-спасательной части 15 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области», — говорится в материале.Специалисты отключили аккумуляторы в повреждённых автомобилях, чтобы предотвратить возможное возгорание. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.