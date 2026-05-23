В России годовалый ребенок выпал из окна квартиры
В Липецкой области годовалый ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.
Несчастный случай произошел 21 мая, когда мальчик находился дома с матерью. В какой-то момент женщина отвлеклась, и малыш оперся на установленную в оконном проеме москитную сетку. Конструкция не выдержала, и ребенок упал на землю с высоты первого этажа.
Пострадавшего вместе с матерью доставили в отделение нейрохирургии областной детской больницы. У юного пациента диагностировали ряд травм, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Точные обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Дагестане ребенок случайно упал в реку Шар-шар и утонул. Трагедия произошла вчера в одном из сел Карабудахкентского района
