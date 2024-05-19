Крушение вертолета с президентом Ирана может сорвать важные переговоры с США

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Инцидент с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, произошел в деликатный для международных отношений момент, сообщает New York Times.
Всего несколько дней назад высокопоставленные американские и иранские чиновники через посредников провели переговоры, пытаясь снизить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет с Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган.
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Артем Кузьмин