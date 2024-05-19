Израиль открестился от инцидента с вертолетом президента Ирана

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Тель-Авив непублично отрицает любую связь с инцидентом с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.
По информации СМИ, официальные лица Израиля не комментируют случившееся. Однако израильская сторона сигнализирует международному сообществу о своей непричастности к этому событию.
19 мая стало известно о жесткой посадке вертолета Раиси на северо-западе Ирана. Позднее в СМИ появилась информация о нахождении вертолета в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
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По информации СМИ, официальные лица Израиля не комментируют случившееся. Однако израильская сторона сигнализирует международному сообществу о своей непричастности к этому событию.
19 мая стало известно о жесткой посадке вертолета Раиси на северо-западе Ирана. Позднее в СМИ появилась информация о нахождении вертолета в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
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Артем Кузьмин