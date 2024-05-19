Спасательные команды обнаружили обломки самолета президента Раиси

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Спасатели нашли вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, сообщили местные телеканалы.
В частности, информацию об этом опубликовал Press TV, который сообщил, что были найдены обломки вертолета.
Однако оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца спустя несколько минут опроверг эту информацию, сообщает Mehr.
Напомним, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасательные команды прибыли на место происшествия и ведут поисковые работы.
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Однако оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца спустя несколько минут опроверг эту информацию, сообщает Mehr.
Напомним, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасательные команды прибыли на место происшествия и ведут поисковые работы.
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Артем Кузьмин