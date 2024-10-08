Снимок с вертолета: фото с места гибели российских альпинистов в Непале

Фото: личная страница Александра Душейко
Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала фото с места гибели российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале. Там сорвались в низ пять человек, сейчас альпинисты собираются средства, чтобы вывезти тела товарищей.
«Снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела. Все вместе, это показывает, что были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — цитирует РИА Новости представителей федерации альпинизма.
Тела пятерых альпинистов остаются на высоте около 6000 метров. Их нужно забрать в кратчайшие сроки, иначе вскоре погибших закроет лавинами. Однако, по данным федерации, вертолетная компания запросила огромную сумму за эвакуацию тел российских альпинистов.
Отмечается, что среди погибших был КМС по альпинизму Александр Душейко, который оставил последнюю запись в ВК о преодолении отметки 7238, после чего спортсмены спустились обратно.
По предварительным данным, пятеро альпинистов были в связке, когда один из них сорвался и утянул за собой остальных. Точные причины трагического происшествия выясняются.
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Лия Мурадьян