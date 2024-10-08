«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале

Российские альпинисты открыли сбор средств для эвакуации тел товарищей, которые погибли при восхождении на году Дхаулагири в Непале. Тела необходимо забрать с высоты 6 000 метров, рассказал вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.