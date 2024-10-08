«Тела остались на высоте 6000 метров»: альпинисты собирают деньги на эвакуацию погибших в Непале

Фото: личная страница Александра Душейко
Российские альпинисты открыли сбор средств для эвакуации тел товарищей, которые погибли при восхождении на году Дхаулагири в Непале. Тела необходимо забрать с высоты 6 000 метров, рассказал вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев.
«Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облета вертолета были сделаны фотографии с места, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыпет лавинами», — цитирует Чернышева РИА Новости.
По словам вице президента федерации альпинизма, местная вертолетная компания запросила огромную сумму для вывоза тел.
Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркивровали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.
Высота горы Дхаулагири в Гималаях составляет 8167 метров. Она находится в центральной части Непала и считается одной из самых сложных для восхождения в этом районе.
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