Среди погибших в Неаполе россиян оказался КМС по альпинизму Александр Душейко

Фото: личная страница Александра Душейко
Среди погибших Неаполе российских альпинистов оказался глава экспедиции КМС по альпинизму Александр Душейко. Он был обладателем звания «Снежный барс». Об этом сообщает 8 октября The Himalayan Times со ссылкой на спасателей.
Как выяснилось, изначально в экспедицию должны были войти 15 человек, но позже некоторые отказались от восхождения на году Дхаулагири.
23 сентября на своей странице в «ВКонтакте» Душейко написал, у альпинистов закончился второй акклиматизационный выход на Дхаулагири. В тот момент участники поставили третий лагерь и обратно спустились во второй на высоте 6700 м
В Неаполе погибли пять российских альпинистов. Их тела обнаружены при облете горы Дхаулагири. По данным представителя российского альпинистского сообщества Анны Пиуновой, спортсмены погибли из-за срыва связки.
Читайте также:
В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне
Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
23 сентября на своей странице в «ВКонтакте» Душейко написал, у альпинистов закончился второй акклиматизационный выход на Дхаулагири. В тот момент участники поставили третий лагерь и обратно спустились во второй на высоте 6700 м
«Залезли и промаркировали маршрут до 7238 м», — написал КМС.
В Неаполе погибли пять российских альпинистов. Их тела обнаружены при облете горы Дхаулагири. По данным представителя российского альпинистского сообщества Анны Пиуновой, спортсмены погибли из-за срыва связки.
Читайте также:
В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
Российская спортсменка Смирнова утонула на заплыве триатлона Ironman в Барселоне
Пропавшую в Индонезии туристку нашли в желудке акулы
Лия Мурадьян