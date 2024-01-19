Со сломанного подъёмника на горнолыжном курорте в Яхроме сняли 25 человек

Фото: телеграм-канал Ильи Поночевного
Спасатели эвакуировали 25 человек с остановившегося кресельного подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново» под Яхромой в Дмитровском городском округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный.
«Вышло из строя поворотное колесо подъёмника, и он остановился. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали 25 пассажиров. По уточнённой информации, в больницу были доставлены три человека. Все пациенты обследованы, в госпитализации они не нуждались. Подозрения на переломы не подтвердись», – написал Поночевный в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Степаново» сломался подъёмник. В результате три человека сорвались вниз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Лора Луганская