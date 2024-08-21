Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены оставлять свои дома и эвакуироваться на дачи из-за серии взрывов на местной нефтяной базе. Взрывы, произошедшие в ночь на 21 августа, вызвали значительные опасения среди жителей, которые переживают не только за свои жизни, но и за домашних животных и скот, которые могут погибнуть от выбросов продуктов горения нефти.