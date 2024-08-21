Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Фото: Минобороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, на данный момент уничтожено десять вражеских дронов. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников с начала спецоперации на Украине. Градоначальник подчеркнул, что успешное противостояние атакам обеспечивается эшелонированной защитой столицы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Первая информация о сбитом в Подольском городском округе беспилотнике поступила около 03:00 по московскому времени. Позже поступали данные о сбитых трех, четырех, семи и восьми дронах.
Ранее сообщалось, что по словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших. Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.
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Первая информация о сбитом в Подольском городском округе беспилотнике поступила около 03:00 по московскому времени. Позже поступали данные о сбитых трех, четырех, семи и восьми дронах.
Ранее сообщалось, что по словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших. Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.
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Елена Перлова