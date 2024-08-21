Жители Пролетарска срочно эвакуируются из-за взрывов

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В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены оставлять свои дома и эвакуироваться на дачи из-за серии взрывов на местной нефтяной базе. Взрывы, произошедшие в ночь на 21 августа, вызвали значительные опасения среди жителей, которые переживают не только за свои жизни, но и за домашних животных и скот, которые могут погибнуть от выбросов продуктов горения нефти.
«Ранее уже были опасения о возможном пожаре, так как беспилотники неоднократно сбивали над базой. В этот раз, к сожалению, он попал. Семьи, живущие в непосредственной близости от базы, уже уехали на дачи, оставив свои хозяйства, и переживают, что их скот может погибнуть от воздействия гари и продуктов горения,» — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Елена.По словам Елены, ее бабушка, которая живет в трех километрах от горящей базы, решила остаться дома, несмотря на опасность и неприятный запах дыма. Елена старается улучшить условия проживания родственницы, чтобы минимизировать необходимость частых выходов на улицу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку дронов на Ростовскую область. После падения обломков БПЛА на промышленные склады началось возгорание дизельного топлива, что и вызвало текущие взрывы и пожар на нефтяной базе.
Спасательные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествий, ситуация остается под контролем.
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