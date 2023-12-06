Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в Донецке

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Два сотрудника МЧС погибли, десять – пострадали при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела территории украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в следствие обстрела. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация цистерн с битумом, и приступили к тушению.
Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести.
Кроме того, были повреждены четыре автомобиля ведомства.
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Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести.
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Анастасия Чинкова