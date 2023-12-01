Сотрудник МЧС сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»

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При тушении пожара на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы с крыши упал 22-летний спасатель, он жив. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 22-летний сотрудник МЧС сорвался с крыши во время тушения пожара. Он выжил. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. На этой площади его и локализовали. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.
Из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали.
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Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. На этой площади его и локализовали. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.
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Элина Позднякова