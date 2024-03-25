Советник главы российского региона попал в ДТП в зоне СВО

Фото: istock / Anton Novikov
Советник главы республики Тыва Николай Хван попал в смертельное ДТП в Запорожской области. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
По данным издания, авария в зоне спецоперации произошла около села Нововасильевка в Бердянском районе. Автомобиль марки Kia, за рулем которого находился советник, врезался в грузовик «Урал». В результате ДТП Хван скончался на месте, водитель грузовика не пострадал.
Обстоятельства ЧП выясняются. Чем Хван занимался на территории СВО, на данный момент неизвестно.
По информации правительства Тывы, Хван занимал пост советника Владислава Ховалыга с 2014 года по 2021-й.
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Обстоятельства ЧП выясняются. Чем Хван занимался на территории СВО, на данный момент неизвестно.
Ранее МЧС опубликовало список с именами 68 опознанных погибших в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак