Советника губернатора Орловской области задержали

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Задержан Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.
Пока не известно, в чем именно его обвиняют. Лежнев был доставлен в Орел и помещен в изолятор временного содержания.
По данным издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью, доставляя гуманитарную помощь из Орловской области российским солдатам в зоне проведения специальной военной операции.
26 мая заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Его задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Власов написал заявление по собственному желанию, которое было принято.
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По данным издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью, доставляя гуманитарную помощь из Орловской области российским солдатам в зоне проведения специальной военной операции.
26 мая заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Его задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Власов написал заявление по собственному желанию, которое было принято.
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Артем Кузьмин