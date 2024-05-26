Актёра из «Бандитского Петербурга» задержали за дебош в отделении полиции

Фото: iStock/BrianAJackson
В Санкт-Петербурге задержали актёра Романа Жилкина, после того, как он устроил дебош в отделении полиции, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в полицию звезда сериала «Бандитский Петербург» приехал за компанию с товарищем, который хотел написать заявление о мошенничестве.
Однако, спокойно дождаться друга Жилкин не смог. Он вышел на улицу и стал бродить среди служебных авто. На вопрос — «что он делает» — Жилкин послал полицейского.
Правоохранители заметили, что актёр находится в состоянии алкогольного опьянения. Его попросили пройти в отдел, чтобы составить протокол о нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте — тогда Жилкин стал сопротивляться. В результате, звезду бандитского сериала пришлось затаскивать за решётку силой.
Читайте также:
В Петербурге столкнулись два туристических судна
В Приморье пациент выпал из машины скорой во время аварии и погиб
Суеверный житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию
Однако, спокойно дождаться друга Жилкин не смог. Он вышел на улицу и стал бродить среди служебных авто. На вопрос — «что он делает» — Жилкин послал полицейского.
Правоохранители заметили, что актёр находится в состоянии алкогольного опьянения. Его попросили пройти в отдел, чтобы составить протокол о нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте — тогда Жилкин стал сопротивляться. В результате, звезду бандитского сериала пришлось затаскивать за решётку силой.
Читайте также:
В Петербурге столкнулись два туристических судна
В Приморье пациент выпал из машины скорой во время аварии и погиб
Суеверный житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию
Евгения Парфентьева