Совративший школьницу 54-летний мужчина осуждён в Алтайском крае

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Суд в Алтайском крае приговорил 54-летнего россиянина к 12,5 годам лишения свободы за совращение 11-летней школьницы в интернете, сообщили в СК РФ.
В 2021 году ростовчанин создал страницу в социальной сети под именем подростка. Там он познакомился с 11-летней школьницей из Алтайского края. В процессе переписки мужчина попросил девочку сделать интимные фото, сообщает следствие. После получения кадров, он потребовал снять видео. Затем стал запугивать школьницу, что в случае отказа отправит имеющиеся у него снимки ее родителям и знакомым. В результате девочка отправила ему видео. Злоумышленник начал требовать у ребенка новые интимные фото и видео. Школьница его заблокировала. Тогда осуждённый разослал все присланные ему материалы одноклассникам девочки. В результате правоохранители вычислили мужчину и доставили в Алтайский край.
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