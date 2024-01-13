В Подмосковье педофил скончался в полиции спустя 10 минут после задержания

Фото: istockphoto/Rafa Jodar
В подмосковном отделе полиции скончался педофил, задержанный за демонстрацию полового органа 15-летней девочке возле подъезда.
SHOT пишет, что полицию вызвала мать школьницы, пожаловавшейся на извращенца у их дома. Полицейские обнаружили подозреваемого в подъезде.
Оказалось, что 52-летний мужчина находится под подпиской о невыезде и подозревается в грабеже.
Его доставили в отдел. Он не оказал сопротивления. Но примерно спустя 10 минут ему стало плохо. Мужчину пытались реанимировать медики, но он умер.
Началась проверка.
Ранее госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Об этом 13 января пишет РИА Новости.
О смерти Гонсало Лиры со ссылкой на его отца впервые написал в соцсети X известный американский журналист Такер Карлсон. Он также отметил, что администрация Байдена «явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».
Читайте также:
В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице
Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина
Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме
Оказалось, что 52-летний мужчина находится под подпиской о невыезде и подозревается в грабеже.
Началась проверка.
Ранее госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Об этом 13 января пишет РИА Новости.
О смерти Гонсало Лиры со ссылкой на его отца впервые написал в соцсети X известный американский журналист Такер Карлсон. Он также отметил, что администрация Байдена «явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».
Читайте также:
В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице
Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина
Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме
Мария Фирсова