Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка.

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Дед Мороз с несколько странными наклонностями пытался похитить восьмилетнего ребёнка из отделения банка. Он соблазнял мальчика конфетами и подарками.
Он похвалил мальчика за хорошую учёбу и примерное поведение в течение года и предложил тут же отправиться с ним за конфетами и подарками, которые положены такому чудесному ребёнку. Потом просто схватил мальчишку за руку и потащил к выходу. К счастью, быстро среагировала сотрудница банка: она буквально вырвала маленького школьника из рук извращенца. Тот сразу же убежал. Сейчас Деда Мороза на покое разыскивает полиция, чтобы сделать его заслуженный отдых более долгим.
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Александр Бойцов