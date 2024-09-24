Создателя сериала «Чикатило» Андреасяна оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение

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Режиссёра Сарика Андреасяна лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что ещё в мае текущего года создателя сериала «Чикатило» остановили в Москве для проверки документов. Правоохранители почувствовали запах алкоголя, Андреасян стал нервничать.
По результатам проверки в организме режиссера было обнаружено 0,403 промилле. После судебного заседания Андреасян получил штраф.
Ранее сообщалось, что актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По результатам проверки в организме режиссера было обнаружено 0,403 промилле. После судебного заседания Андреасян получил штраф.
Ранее сообщалось, что актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова