В Геленджике четвертый день ищут туриста, пропавшего в море на сапборде

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В Краснодарском крае уже четвертый день ищут пропавшего туриста Бориса Рылева, который вышел в море на сапборде в районе Джанхота и пропал.
По словам супруги пропавшего мужчины Елены, муж умел обращаться с сапом и пользовался им не в первый раз, однако, выйдя в море, он в какой-то момент пропал из виду.
Супруга мужчины Елена рассказала что ее муж не в первый раз пользовался сапом и умел с ним обращаться. Выйдя в море, он в какой-то момент просто пропал из виду, объяснила женщина.
Она также рассказала, что поиски мужа идут уже четыре дня, однако пока безуспешно. Также операция затрудняется неблагоприятными погодными условиями.
Напомним, мужчину унесло в открытое море 22 сентября.
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Супруга мужчины Елена рассказала что ее муж не в первый раз пользовался сапом и умел с ним обращаться. Выйдя в море, он в какой-то момент просто пропал из виду, объяснила женщина.
«Вышел в море на сапе рыбачить. Далеко от берега он никогда не отплывал. На сапе не первый день, опыт нахождения у него есть. Всегда был на виду, тут из вида пропал. Никуда не собирался плыть, подвигов совершать тем более. Что произошло, я не могу комментировать. Он не камикадзе, не экстремал, обыкновенный мужчина, который любит рыбалку», — рассказала Елена в беседе с «Газетой.Ru».
Она также рассказала, что поиски мужа идут уже четыре дня, однако пока безуспешно. Также операция затрудняется неблагоприятными погодными условиями.
Напомним, мужчину унесло в открытое море 22 сентября.
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Элина Позднякова