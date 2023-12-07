Сожитель матери убил её двухлетнюю дочь на Урале

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В свердловском Первоуральске сожитель женщины убил ее двухлетнюю дочь, он арестован. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Согласно сообщению, мужчина избил девочку, она скончалась от полученных травм. Тело своей дочери обнаружила мать, она же и позвонила в скорую помощь. Также уточняется, что мужчина систематически избивал ребенка, но мать не обращалась в полицию из-за страха перед ним.
В ноябре 2023 года женщина, стремя детьми переехала в Первоуральск из Екатеринбурга. Погибшая девочка росла в многодетной неполной семье. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве.
Ранее сообщалось, что две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.
73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку.
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В ноябре 2023 года женщина, стремя детьми переехала в Первоуральск из Екатеринбурга. Погибшая девочка росла в многодетной неполной семье. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве.
73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку.
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Элина Позднякова