Спасатели эвакуировали из московского метро более 150 человек

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Спасатели эвакуировали из московского метро 171 человека, передает ТАСС на основе информации оперативных служб.
«В ходе эвакуации из столичной подземки выведен 171 человек, среди них 12 детей», – отмечается в сообщении.
Об эвакуации пассажиров со станции метро «Спортивная» стало известно вечером 31 мая. По данным оперативных служб, сотрудники МЧС проверяют данные о задымлении в вагонах поезда на Сокольнической линии московского метрополитена.
Между тем, столичный департамент транспорта заявил, что информация, появившаяся во многих СМИ о пожарах в вагонах поезда и тоннелях московского метрополитена, не соответствует действительности. Ведомство заявило, что ничто не угрожает безопасности пассажиров, и добавило, что станции на «красной» линии метро работают в штатном режиме.
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Александр Климов