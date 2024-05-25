У пассажира питерского метрополитена на «Садовой» нашли запал для гранаты

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Запал для гранаты нашли у пассажира питерского метрополитена. Об этом сообщает «Фонтанка». Работники метро остановили мужчину на станции «Садовая», при досмотре его сумки обнаружились предметы, напоминающие взрывные устройства. По предварительным данным, речь идет о запале для гранаты.
Находку отдали экспертам, а мужчину задержали. Как пишет «Фонтанка», он заявил, что привез устройство из зоны спецоперации.
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга получила свыше десяти анонимных сообщений о минировании. Они поступили с неустановленных телефонов, с трех электронных адресов.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга получила свыше десяти анонимных сообщений о минировании. Они поступили с неустановленных телефонов, с трех электронных адресов.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Никита Кротов