В Дептрансе сообщили об устранении неполадок на красной ветке метро

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Неисправность транспортного средства на Сокольнической (красной) линии московского метрополитена устранена, сообщила заместитель начальника метро Юлия Темникова в своем Telegram-канале. Теперь, по ее словам, пути совершенно открыты.
Она уточнила, что жизни и безопасности пассажиров московского метрополитена ничего не угрожает.
Департамент транспорта также извинился перед москвичами. В ведомстве добавили, что прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение и ввести его в график.
Ранее, вечером 31 мая, стало известно об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная».
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Департамент транспорта также извинился перед москвичами. В ведомстве добавили, что прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение и ввести его в график.
Ранее, вечером 31 мая, стало известно об эвакуации пассажиров на станции метро «Спортивная».
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Александр Климов