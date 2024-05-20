Спасатели заявили о гибели президента Ирана и пассажиров в упавшем вертолете

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В результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, включая главу государства, погибли, передает ТАСС, ссылаясь на руководителя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.
Он пояснил, что спасатели, прибывшие на место аварии, не обнаружили никаких признаков живых людей.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи.
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