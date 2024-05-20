Путин направил послание духовному лидеру Ирана

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Путин попросил передать послание иранскому духовному лидеру. Об этом Тасс сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
Российский лидер пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
Ранее сообщалось, что Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей для поиска вертолета президента Ирана. В настоящее время на подмосковном аэродроме Жуковский идет погрузка спецтехники.
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Александр Климов