Стало известно о вероятности гибели президента Ирана

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Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, полностью сгорел при посадке, все пассажиры считаются погибшими, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
«Ожидания относительно того, что президент Раиси жив, низки после крушения вертолета», – добавил он.
Ранее появились кадры с места крушения воздушного судна иранского президента. На фотографии запечатлен вертолет посреди деревьев на склоне холма.
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Александр Климов