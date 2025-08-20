Спасение российской альпинистки на Пике Победы в Киргизии займёт до трёх дней

20 августа 2025, 13:53

Фото: iStock/RuslanKaln

Операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговицыной, получившей травму на склоне Пика Победы (7439 метров), продлится не менее двух-трёх дней. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы посольства России в Киргизии.