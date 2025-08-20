Спасение российской альпинистки на Пике Победы в Киргизии займёт до трёх дней
Операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговицыной, получившей травму на склоне Пика Победы (7439 метров), продлится не менее двух-трёх дней. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы посольства России в Киргизии.
Инцидент произошёл 12 августа во время спуска группы с высоты 7200 метров. По предварительным данным, альпинистка получила травму ноги. Попытка спасателей оказать помощь изначально не увенчалась успехом — один из участников спасательной операции погиб от переохлаждения.
Для эвакуации был задействован вертолёт Ми-8 Министерства обороны Киргизии, однако из-за сильной турбулентности в районе пика Победы воздушное судно совершило жёсткую посадку на высоте 5100 метров. Экипаж и пассажиры получили незначительные травмы. Другому вертолёту (Ми-17ВМ) удалось совершить лишь один рейс, в ходе которого были эвакуированы несколько альпинистов, включая одного россиянина. Дальнейшие полёты были приостановлены из-за резкого ухудшения погодных условий и возобновились только во вторник.
Как уточнил представитель посольства, 19 августа к альпинистке выдвинулись четверо спасателей. Им предстоит подняться на два километра по вертикали, что займёт два-три дня, а затем организовать спуск пострадавшей
Дипломатическое представительство России с первого дня участвует в координации спасательной операции, поддерживая постоянный контакт с Минобороны и МЧС Киргизии. В настоящее время информация о состоянии Наговицыной не поступала. В киргизском оборонном ведомстве также не обладают актуальными данными о её состоянии.
