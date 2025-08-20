Экс-командира самолёта, потерпевшего крушение на Чукотке, будут судить

20 августа 2025, 13:30

Фото: iStock/Zolnierek

Дальневосточная транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Ивановской области, бывшего командира воздушного судна, по вине которого в ноябре 2023 года произошло авиационное происшествие со столкновением со склоном горы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.