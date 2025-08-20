Экс-командира самолёта, потерпевшего крушение на Чукотке, будут судить
Дальневосточная транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Ивановской области, бывшего командира воздушного судна, по вине которого в ноябре 2023 года произошло авиационное происшествие со столкновением со склоном горы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 10 ноября 2023 года во время выполнения полёта по маршруту Певек — Полярный — Певек. На борту самолёта находились два члена экипажа и один пассажир, а также груз массой 150 килограммов. Воздушное судно пропало с радаров и было обнаружено поисковой группой на склоне горы Купол. Все находившиеся на борту, включая пилота, получили травмы, но выжили.
По версии следствия, обвиняемый при ухудшении метеоусловий не принял решение о возврате на аэродром вылета или полёте на запасной аэродром, отклонился от маршрута в сторону горной местности и потерял визуальный контакт с землёй.
В результате столкновения с горой собственнику воздушного судна был причинён ущерб, превышающий восемь миллионов рублей. Уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба») направлено в Иультинский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу.
Читайте также: