«Обозвали шайтаном»: В Адыгее убили собаку после спора о розовых волосах ребёнка
Конфликт в Адыгее из-за внешнего вида ребёнка привёл к убийству её собаки
В одном из посёлков Адыгеи произошёл конфликт между местной жительницей и её соседями. Поводом стало то, что женщина разрешила своей 4-летней дочери покрасить волосы в розовый цвет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам жительницы Агаты Берзековой, после смены имиджа соседи начали оскорблять её и ребёнка, а один из мужчин нанёс ей телесные повреждения.
«Ко мне забежала моя дочь и сказала: «Мам, меня выгнали палкой, меня обозвали шайтаном!» — сообщила женщина.Потерпевшая добавила, что следующий день после инцидента она обнаружила свою убитую собаку породы ши-тцу с отрезанными лапами. Берзекова написала заявление в полицию. По факту жестокого обращения с животным проводится проверка.
Соседи, в беседе с журналистами, вину за произошедшее возложили на саму Берзекову, упрекая её в методах воспитания дочери. Мужчина, причастный к нападению на женщину, свою причастность к убийству собаки отрицает.