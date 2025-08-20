«Обозвали шайтаном»: В Адыгее убили собаку после спора о розовых волосах ребёнка

20 августа 2025, 13:50

Конфликт в Адыгее из-за внешнего вида ребёнка привёл к убийству её собаки

Фото: Istock/Andrey Mikhaylov

В одном из посёлков Адыгеи произошёл конфликт между местной жительницей и её соседями. Поводом стало то, что женщина разрешила своей 4-летней дочери покрасить волосы в розовый цвет. Об этом сообщает РЕН ТВ.





По словам жительницы Агаты Берзековой, после смены имиджа соседи начали оскорблять её и ребёнка, а один из мужчин нанёс ей телесные повреждения.

«Ко мне забежала моя дочь и сказала: «Мам, меня выгнали палкой, меня обозвали шайтаном!» — сообщила женщина.