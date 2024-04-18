Spiegel: В Германии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

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В немецком городе Байройт полиция задержала двух немцев русского происхождения. Их подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, по заданию российских спецслужб они выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты. Основными подозреваемыми силовые структуры ФРГ считают 39-летнего Дитера и его приятеля 37-летнего Александра.
По мнению немецких силовиков, Дитер был завербован российскими спецслужбами в 2023 году. В его задачу якобы входило саботировать поставки оружия на Украину. В публикации издания указано, что мужчина между 2014 и 2016 годом якобы воевал на стороне ДНР. В Германии он выслеживал военные объекты США, в частности, базу в Графенвёр, где проходят обучение украинские танкисты.
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Александр Бойцов