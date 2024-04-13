Суд приговорил экс-посла США в Боливии к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы

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Суд в США приговорил бывшего американского дипломата в Боливии к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Кубы, об этом сообщает CNN.
«Бывший дипломат США приговорен к 15 годам тюрьмы после того, как признал вину в шпионаже для Кубы», — говорится в сообщении телеканала.
Бывшего посла Мануэля Рочу судили в Маями. К пяти годам лишения свободы его приговорили за сговор с иностранным государством и ещё к 10 годам за саму шпионскую деятельность.
Рочу является колумбийцем по происхождению, но позже он получил гражданство США. В ходе судебного заседания он признался, что действительно занимался шпионажем в пользу Кубы.
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