Spiegel: В Кёльне опечатали казармы бундесвера из-за возможной диверсии

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В Германии в казарме авиабазы Военно-воздушных сил бундесвера Кёльн-Ван, предположительно, была отравлена водопроводная вода. Ведётся расследование по поводу возможной диверсии.
По сообщению немецкой газеты Der Spiegel, правоохранители опечатали казармы и огородили территорию вокруг. Предполагается, что неизвестные злоумышленники совершили несанкционированное проникновение на территорию авиабазы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещён вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кёльна.
На авиабазе несут постоянную службу 4,3 тысячи военных и 1,3 тысячи сотрудников различных команд бундесвера и министерства обороны ФРГ. Кроме того, там расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.
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Александр Бойцов