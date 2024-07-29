Le Parisien: во Франции сообщили о 28 диверсиях на телекоммуникационных сетях

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О 28 диверсиях на телекоммуникационных станциях сообщили во Франции. Об этом пишет издание Le Parisien. По данным журналистов, в ночь на 29 июля злоумышленники перерезали кабели операторов Bouygues и SFR. Данные о количестве инцидентов предварительны. Уточняется, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.
Также известно, что диверсии не отразились на проведении ОИ-2024 в Париже. Обозреватели напомнили, что ранее неизвестные подожгли под Тулузой ретранслятор телефонной связи. Рядом была надпись «Нет ОИ».
По предположениям СМИ, диверсия могла быть организована противниками проведения Игр из числа участников ультралевых организаций.
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