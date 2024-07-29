Le Parisien: во Франции сообщили о 28 диверсиях на телекоммуникационных сетях

О 28 диверсиях на телекоммуникационных станциях сообщили во Франции. Об этом пишет издание Le Parisien. По данным журналистов, в ночь на 29 июля злоумышленники перерезали кабели операторов Bouygues и SFR. Данные о количестве инцидентов предварительны. Уточняется, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.