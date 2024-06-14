В Сумах на Украине произошла диверсия на железной дороге

Фото: iStock/Kyryl Gorlov
Диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине.
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
По данным Telegram-канала, очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошёл в городе Сумы.
Все случилось между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.
Незадолго до этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что противник наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ при поддержке НАТО.
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По данным Telegram-канала, очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошёл в городе Сумы.
Все случилось между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.
Незадолго до этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что противник наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ при поддержке НАТО.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Алёна Самарева