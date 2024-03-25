«Спрашивал, что где находится»: сотрудник «Крокуса» рассказал о разговоре с террористом

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Один из сотрудников «Крокус Сити Холла» сообщил, что за несколько дней до теракта, он разговаривал с захватчиком, сообщает телеграм-канал «Shot».
По словам собеседника портала, седьмого марта он находился на своем рабочем месте и обратил внимание на подозрительного мужчину, который осматривался и неоднократно интересовался о том, что где находится.
Сотрудник «Крокуса» также отметил, что мужчина плохо говорил на русском языке.
Уже после теракта, когда молодой человек увидел фото задержанных, он опознал своего собеседника. Им оказался Шамсидин Фаридуни.
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Сотрудник «Крокуса» также отметил, что мужчина плохо говорил на русском языке.
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Анастасия Хохлова