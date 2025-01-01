Трамп и Маск станцевали перед Новым годом в поместье Мар-а-Лаго под песню YMCA

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Избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск перед Новым годом станцевали на вечеринке в имении будущего главы государства Мар-а-Лаго. Кадры с празднования опубликовал политик Бо Лаудон в соцсети Х.
Трамп пригласил Маска на свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде. Также политик сообщал, что на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.
Отмечается, что они станцевали под песню YMCA группы Village People, которую Трамп неоднократно включал в ходе своих предвыборных митингов.
Ранее сообщалось, что Илон Маск после победы Трампа на выборах переехал в арендованный коттедж на территории поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Трамп пригласил Илона Маска на новогоднюю вечеринку
Отмечается, что они станцевали под песню YMCA группы Village People, которую Трамп неоднократно включал в ходе своих предвыборных митингов.
Ранее сообщалось, что Илон Маск после победы Трампа на выборах переехал в арендованный коттедж на территории поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Анастасия Чинкова