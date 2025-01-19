Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)
Шесть из десяти богатейших людей мира посетили поместье избранного президента США Дональда Трампа после его выборов. Об этом информирует агентство Bloomberg.
С ноября прошлого года поместье республиканского политика посетили Марк Цукерберг, Сергей Брин, Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск и Ларри Эллисон. Согласно информации агентства, частный клуб Трампа в Палм-Бич — Мар-а-Лаго — стал новым центром власти.
Уточняется, что помимо мультимиллиардеров поместье Трампа посещали и другие крупные предприниматели. На инаугурацию, которая состоится в понедельник, 20 января, приедут десятки финансовых магнатов.
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