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Стал известен еще один фигурант покушения на Прилепина

17 августа 2024, 06:06
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Следствие установило, что еще один человек, причастный к покушению на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, является сообщником украинского диверсанта, боевика и террориста Александра Пермякова*, сообщает ТАСС.
«Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», – рассказал собеседник агентства.

Отдельно расследуются дела сообщников Пермякова и других соучастников. Более подробная информация не разглашается в связи с конфиденциальностью предварительного следствия.



Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором ехал Прилепин, произошел 6 мая прошлого года в районе села Пионерское Нижегородской области, примерно в 30 км от города Бор. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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* внесен в список экстремистов и террористов
#диверсанты
#автомобили
#взрыв
#украина
Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе
17 августа 2024, 06:43

Фото: istock/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, три беспилотника ВСУ атаковали два села в Белгородской области – Дороновку в Грайворонском городском округе, где был сожжен частный дом, и Графовку в Краснояружском районе, где были повреждены линии газо- и электроснабжения.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – подчеркнул губернатор региона.

Накануне, 16 августа, украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#всу
#село
#украина
#удар
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Вице-губернатор Приморья направился вместе с батальоном «Тигр» воевать в Курскую область
17 августа 2024, 06:30

Фото: iStock/zim286

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавит формирование батальона «Тигр», который будет воевать в Курской области, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», – отмечается в сообщении.

Ефремов был назначен заместителем губернатора в феврале. Он отвечает за внутреннюю политику региона. До этого он работал в зоне проведения СВО.

Боевые действия в приграничном российском регионе начались 6 августа. Режимы контртеррористической операции были введены в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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#украина
#брянская область
#белгородская область
#курская область
#сво
#приморский край
#губернатор
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Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников
17 августа 2024, 05:32

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) признаны виновными в получении взяток от католических священников, сообщает газета «Коммерсантъ».
Евгений Лобанов и Денис Карманов были приговорены 235-м гарнизонным военным судом (ГВС) Москвы к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Им также запретили занимать руководящие должности на государственной службе в течение трех лет после окончания срока наказания, лишили званий и оштрафовали на 39,4 миллиона рублей каждого, что в два раза превышает сумму взятки.

По версии следствия, полковники использовали свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти. Неясно, о каких именно делах, связанных с католической церковью, идет речь.

Лобанов и Карманов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («особо крупная взятка»), а второй подсудимый – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ, за незаконный оборот оружия и боеприпасов, изъятых при обыске.

Обвинительное заключение в отношении двух полковников было оглашено в январе этого года. Они были задержаны по подозрению в получении взятки от главы католического прихода Святого Людовика в Москве. Ранее сообщалось, что Лобанов был допрошен в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

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#фсб
#взятка
#суд
#мвд
#священник
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Киев высказался о возможной экстрадиции россиянина Чуркина
17 августа 2024, 05:24

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киев ответил на запрос аргентинского суда об экстрадиции Игоря Чуркина, российского гражданина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины. Об этом сообщил адвокат Чуркина Кристиан Рубилар, а также информационное агентство ТАСС.
«Генеральная прокуратура Украины дала ответ. Есть причины для отказа», » отметил юрист.

Адвокат пояснил, что попытка Киева арестовать Чуркина объясняется не тяжестью предполагаемого преступления, а важностью персоны.

Он также подчеркнул, что Украина не может гарантировать безопасность жизни этого человека.

Генеральный прокурор, отвечающий за экстрадицию, считает, что имеет право арестовать господина Чуркина на основании обвинений, без доказательств или решения суда.

«Это означает, что его хотят задержать для проведения расследования, что для любого адвоката, специализирующегося на уголовном праве, означает, что им могут понадобиться пытки для получения признания», – продолжил защитник.

Рубилар заявил, что у него есть всего три дня, чтобы подать это ходатайство. Состоится еще одна встреча с его клиентом, представителями прокуратуры и судьей, после чего будет принято решение.

В начале февраля 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщила, что Чуркин был задержан в Аргентине. В ведомстве утверждали, что задержанный «пытался сохранить свои активы на Украине за счет государственных банков». Обвинения россиянину и его сообщнику были предъявлены в июле 2022 года.

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#украина
#аргентина
#суд
#прокуратура
#адвокат
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В Курской области ликвидировали колонну ВСУ
ВС России ликвидировали колонну ВСУ с тхеникой НАТО в Курской области
17 августа 2024, 05:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военнослужащие 810-й морской пехотной бригады российской армии полностью уничтожили колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер.
По его словам, украинский контингент передвигался на бронетехнике из стран НАТО. Более 20 военных были уничтожены, добавил он.

«Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США. Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator захвачены морпехами в виде трофеев», – отметил он.

Российские морские пехотинцы также конфисковали паспорта, служебные удостоверения, свидетельства об обучении и другие документы солдат ВСУ. Кроме того, они изъяли личное оружие, боеприпасы, защитную одежду, противогазы, средства связи и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), принадлежащие странам НАТО, добавил офицер.

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В Великобритании поляка судят, поскольку он притворился участником ЧВК «Вагнер»
#военные
#солдаты
#нато
#украина
#всу
#вс рф
#россия
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В Великобритании поляка судят, поскольку он притворился участником ЧВК «Вагнер»
17 августа 2024, 03:33

Фото: iStock/Zolnierek

В Великобритании начался суд над поляком, который утверждал, что является членом ЧВК «Вагнер», сообщает The Times.
49-летний Петр Кучарски «говорил людям и создавал впечатление», что он был членом ЧВК «Вагнер» с 15 сентября по 28 октября 2023 года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что доказательств того, что подсудимый вступил в ЧВК, отсутствуют.

Приговор в отношении него будет вынесен в ноябре. В Польше Кучарски ранее был приговорен к 15 годам лишения свободы за вооруженное ограбление.

В сентябре 2023 года Министерство внутренних дел Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Активная поддержка этой организации является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет и штраф.

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#польша
#суд
#великобритания
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Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за ЧС
17 августа 2024, 03:26

Фото: istock/Kesu01

Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса вернулся в аэропорт Милуоки, штат Висконсин, из-за неисправности дверного уплотнителя. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на пресс-секретаря Вэнса.
По словам представителя Вэнса Тейлора Ван Кирка, пилот сообщил о неисправности дверного уплотнителя. После объявления чрезвычайной ситуации самолет Trump Force Two вернулся в Милуоки. После того, как неисправность была устранена, самолет продолжил свой запланированный маршрут в Цинциннати.

По данным издания, Вэнс находился на борту 22-летнего Boeing 737-800.

Ранее пилотов самолета, принадлежащего российской авиакомпании, пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел в среду, 14 августа, на борту самолета Boeing 737-800, летевшего из Москвы в Самару.

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#сша
#президент
#выборы
#авария
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НА ЗАЭС дали оценку безопасности на фоне сообщении о возможной атаке ВСУ
17 августа 2024, 02:42

Фото: iStock/AB Photography

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечена безопасность, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
По словам собеседника агентства, персонал полностью гарантирует работу станции.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российских силовых структурах» сообщило, что украинские военные планируют использовать бомбы с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, для атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье. Предполагается, что целью Киева является хранилище отработанного ядерного топлива АЭС.

Украина заявила об отсутствии подобных планов.

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#бомба
#запорожская аэс
#курская область
#запорожская область
#всу
#украина
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Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
17 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что в Курской области в плен попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе бойцы бригады «Азов»*.
«Взяли в плен трех, одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», – заявил генерал-майор.

Генерал-майор Алаудинов также отметил, что российские войска атаковали в Курской области пять пикапов, пять бронемашин, два грузовика и беспилотный робот-сапер.

Накануне вечером Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 220 военнослужащих.

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* признана террористической организацией и запрещена в России
#всу
#украина
#россия
#курская область
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