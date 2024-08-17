Стал известен еще один фигурант покушения на Прилепина

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Следствие установило, что еще один человек, причастный к покушению на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, является сообщником украинского диверсанта, боевика и террориста Александра Пермякова*, сообщает ТАСС.
«Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», – рассказал собеседник агентства.
Отдельно расследуются дела сообщников Пермякова и других соучастников. Более подробная информация не разглашается в связи с конфиденциальностью предварительного следствия.
Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором ехал Прилепин, произошел 6 мая прошлого года в районе села Пионерское Нижегородской области, примерно в 30 км от города Бор. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.
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* внесен в список экстремистов и террористов
Александр Климов