Стал известен исход операции по пришиванию человеку вынесенной океаном ноги

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В Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую он потерял в схватке с белой акулой, пишет The Guardian.
Инцидент с нападением большой белой акулы на 23-летнего Кая Маккензи произошел 23 июля. Молодой человек смог отбиться от хищной рыбы, но она откусила ему ногу. После чего Маккензи удалось добраться до берега, истекая кровью.
Уточняется, что ногу мужчины спустя некоторое время вынесло на пляж. Конечность положили на лед и отправили в больницу вслед за Маккензи для дальнейшей операции.
Исход операции по пришиванию конечности оказался неудачным. Сам Маккензи опубликовал в социальной сети шутливый снимок из больницы, а также поблагодарил всех, кто поддержал его и пожертвовал средства на лечение.
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Уточняется, что ногу мужчины спустя некоторое время вынесло на пляж. Конечность положили на лед и отправили в больницу вслед за Маккензи для дальнейшей операции.
Исход операции по пришиванию конечности оказался неудачным. Сам Маккензи опубликовал в социальной сети шутливый снимок из больницы, а также поблагодарил всех, кто поддержал его и пожертвовал средства на лечение.
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Екатерина Коршунова