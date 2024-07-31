Стал известен исход операции по пришиванию человеку вынесенной океаном ноги

В Петербурге 15-летнюю школьницу и её 16-летнего сообщника, обвиняемых в убийстве семиклассницы для собственного самоутверждения, приговорили к шести и семи годам в воспитательной колонии соответственно. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.