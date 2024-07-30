Опубликовано лучшее фото с Олимпиады в Париже

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Фотография серфингиста из Бразилии Габриэля Медины стала одним из ярчайших образов Летних олимпийских игр, проходящих в Париже. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета.
Фотограф AFP Жером Бруйе смог запечатлеть, как Медина празднует свой новый рекорд на соревнованиях, парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.
Серфер вышел в четвертьфинал соревнований, получив самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр — 9,90 из 10.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Серфер вышел в четвертьфинал соревнований, получив самый высокий балл на одиночной волне за всю историю Олимпийских игр — 9,90 из 10.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Элина Позднякова