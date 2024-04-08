Стал известен мотив поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

Фото: iStock/OlgaMiltsova
Мужчина, который поджёг стихийный мемориал в память о жертвах «Крокуса», заявил, что ему не понравилось, как он выглядит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам преступника Валерия Д., он переделал мемориал в «Вечный огонь», который «красиво горит». Ранее задержанный рассказал, что никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство.
Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Ему грозит до трех лет колонии.
Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки. Спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского Валерий Д..
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Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Ему грозит до трех лет колонии.
Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки. Спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского Валерий Д..
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Екатерина Коршунова