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Стал известен мотив поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

Вандал из Новой Москвы объяснил, зачем сжег стихийный мемориал жертвам «Крокуса»
08 апреля 2024, 14:03
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Мужчина, который поджёг стихийный мемориал в память о жертвах «Крокуса», заявил, что ему не понравилось, как он выглядит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам преступника Валерия Д., он переделал мемориал в «Вечный огонь», который «красиво горит». Ранее задержанный рассказал, что никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство.

Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Ему грозит до трех лет колонии.



Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки. Спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского Валерий Д..

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В Талдоме спасли упавшую в колодец собаку
08 апреля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бездомную собаку, провалившуюся в заполненный водой колодец в посёлке Северный Талдомского городского округа, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О том, что собака провалилась в коллектор и скулит оттуда, сообщили в службу спасения «Система-112» жители Северного. Спасатели выехали по вызову, и на месте обнаружили собаку на дне двухметрового колодца, в воде», — говорится в сообщении.
Спасательная операция началась немедленно: работники Мособлпожспаса откачали воду из коллектора мотопомпой, установили в колодце лестницу, спустились по ней и накинули на собаку спасательную петлю. Остававшиеся снаружи спасатели за верёвку вытащили собаку на поверхность. Как только с собаки сняли спасательную петлю, напуганное животное убежало в неизвестном направлении.

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#собака
#животное
#спасатели
#мособлпожспас
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Рассекреченные сведения: Нижегородец задержан за госизмену
РИА Новости: Житель Нижегородской области задержан за госизмену
08 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/Rafa Jodar

Жителя Нижегородской области задержали за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина передавал сведения о маршрутах перевозки вооружения в зону спецоперации. Установлено, что он действовал умышленно «из идеологических побуждений».

Преступник на конфиденциальной основе сотрудничал с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства.

Таким образом он передавал сведения, раскрывающие способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники на фронт. Страна, с которой сотрудничал задержанный, не указана.

Однако на видео, представленном УФСБ, виден флаг США.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Дома у задержанного нашли электронные носители информации.

УФСБ устанавливает круг лиц, которые могли выступать сообщниками задержанного.

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#госизмена
#задержание
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Минобороны РФ помогает Оренбургской области в борьбе с паводком
Минобороны: для помощи Оренбургской области направлены 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники
08 апреля 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Минобороны РФ оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал, сообщает ведомство.
С соответствующей просьбой к силовому ведомству обратился губернатор региона, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Для оказания помощи в борьбе с паводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Они будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города и участвовать в эвакуации местного населения.


Для помощи региону направлены более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники, в том числе самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.

Помимо этого, личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для работ по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области, заключили в ведомстве.

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#паводок
#оренбургская область
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#эвакуация
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В Чехове спасатели помогли спуститься застрявшему на дереве мужчине
08 апреля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, застрявшего на дереве во время обрезки сухих веток, выручили спасатели, инцидент произошел в посёлке Новый Быт городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу спасения «Система-112» позвонил мужчина и рассказал, что его 50-летний сосед опиливал деревья на своём приусадебном участке, зацепил большой веткой приставленную к стволу деревянную лестницу и сломал её. Из-за этого сосед застрял на высоком дереве и не может спуститься самостоятельно», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно выехали на вызов. На месте они развернули трёхколенную лестницу и помогли мужчине спуститься. В ходе происшествия мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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#спасатели
#мособлпожспас
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Установлен подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье
Mash: в нападении на полицейских в Подмосковье подозревают 34-летнего москвича
08 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/aruba200

В нападении на силовиков подозревают 34-летнего москвича, сообщает Mash.
Как пишет канал, кроме мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засняли камеры видеонаблюдения, у него в собственности есть тёмно-зелёная «Нива-Бронто».

Вероятно, что на ней он тоже может скрываться от полиции.

Также у подозреваемого есть ИП. По документам он занимается продажей рекламы в интернете.

Накануне двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда силовики попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь. Одного из сотрудников спасти не удалось, второй находится в реанимации. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#нападение
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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми доверенностями
08 апреля 2024, 12:08

Фото: iStock/Diy13

Мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан, об этом жителей Московской области предупредили в региональном Мингосуправления.
«Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они рассказывают, что от лица абонента кто-то выписал доверенность и теперь, чтобы «спасти» сбережения, их необходимо перевести на некий «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.
В некоторых случаях мошенники настаивают, чтобы жертва продала свою квартиру – якобы только так можно уберечь свою недвижимость от незаконной сделки.

Жителям Подмосковья напоминают, что по телефону о мошенничестве со счетами сообщают только аферисты, а фальшивую доверенность не примут ни в банке, ни в каком-либо ведомстве.

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#московская область
#подмосковье
#предупреждение
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Жителей ещё одного оренбургского города эвакуируют из-за паводков
Губернатор Паслер: жителей оренбургского Новотроицка эвакуируют из-за паводка
08 апреля 2024, 11:47

Фото: iStock/Diy13

Жителей Новотроицка в Оренбургской области начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время проводится эвакуация жителей с улицы Севастопольской. В регионе действуют пункты временного размещения, куда и будут эвакуированы люди.

По последним данным, уровень воды находится на отметке 8,5 метров. Спецтехника и экстренные службы находятся на месте и контролируют ситуацию.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Также Паслер, ссылаясь на рассказы новотройчан, подчеркнул, что дамба была возведена в 1957 году после масштабного паводка. Она защищает город от воды, которая во время паводков наполняет озеро Сазанье.

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#оренбургская область
#паводок
#эвакуация
#жители
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Задержан мужчина, который сжёг мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве
08 апреля 2024, 11:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Задержан 48-летний местный житель Валерий Д., который сжёг цветы, записки и игрушки у стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 5 апреля около 5 часов утра неизвестный дотла сжег мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». К мемориалу люди приносили записки, цветы, игрушки.

Сообщается, что спустя несколько дней преступника задержали — им оказался житель поселения Десёновского. Мужчина рассказал, что якобы никаких особых мотивов у него не было, просто совершил хулиганство. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#уголовное цветы
#хулиганство
#память
#мемориал
#жители
#крокус сити холл
#теракт
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Люди час провели в ледяной воде из-за пьяного водителя лодки — видео
В Самарской области лодка опрокинулась во время эвакуации людей — видео
08 апреля 2024, 11:14

Фото: iStock/Nastco

Лодка с людьми перевернулась в ходе эвакуации людей из затопленных частей Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Людей эвакуировали из села Полудни. В какой-то момент лодка врезалась в дерево и опрокинулась. Восемь пассажиров, среди которых было двое детей, оказались в холодной воде. Их начало сносить течением. К счастью, люди находились в спасательных жилетах, и успели схватиться за ветки дерева.
Очевидцы предполагают, что мужчина, управлявший лодкой, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из пассажирок рассказала, что в общей сложности им пришлось провести в холодной воде около часа, пока их не обнаружили и не пригнали другую лодку.

По прибытии на берег, их осмотрели медики.

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#самарская область
#лодка
#эвакуация
#жители
#инцидент
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