МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: Константин Семенец
Западным средствам массовой информации были даны указания молчать о количестве жертв теракта и истинных масштабах в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает МИД РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что цель таких действий заключается в том, чтобы отвлечь общественность от настоящих организаторов террористической атаки. В МИД подчеркнули, что редакции ведущих западных СМИ не допускают демонстрации сочувствия и гуманизма к трагедии. По информации дипведомства, это показывает особый цинизм со стороны Запада.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова