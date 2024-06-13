Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*

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Обыски у брата Максима Галкина* на Рублёвке прошли из-за двойного гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского гражданства. Бизнесмену могут предъявить обвинение по статье 330.2. УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».
SHOT подчеркнул, что обыски у Дмитрия Галкина не связаны с хищениями в российском военном ведомстве.
Напомним, 12 июня к старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В процессе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.
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*Признан иностранным агентом в РФ
SHOT подчеркнул, что обыски у Дмитрия Галкина не связаны с хищениями в российском военном ведомстве.
Напомним, 12 июня к старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В процессе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.
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*Признан иностранным агентом в РФ
Екатерина Коршунова