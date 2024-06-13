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Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина*

SHOT: у брата Максима Галкина* прошли обыски из-за двойного гражданства
13 июня 2024, 17:00
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обыски у брата Максима Галкина* на Рублёвке прошли из-за двойного гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, Дмитрий Галкин не сообщил в миграционную службу о наличии у него израильского гражданства. Бизнесмену могут предъявить обвинение по статье 330.2. УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

SHOT подчеркнул, что обыски у Дмитрия Галкина не связаны с хищениями в российском военном ведомстве.



Напомним, 12 июня к старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В процессе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.

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Москвичка вытащила тело умершей матери на лестничную клетку из-за нашествия тараканов
13 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Дочери пришлось вынести тело умершей матери на лестничную площадку, чтобы его смогли осмотреть врачи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Причиной такого поступка послужила полная антисанитария в квартире и кишащие тараканы. Уточняется, что труп 51-летней женщины был обнаружен в районе Кунцево.

Дочь умершей сообщила, что ее мать умерла в квартире, но из-за ужасающих санитарных условий ей пришлось вытащить тело на лестничную площадку. Примечательно, что следов насильственной смерти найдено не было.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что тело экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону пролежало в квартире 41 день после е смерти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Боец СВО вернулся домой и расстрелял соседа за интимные переписки с его женой
В Нальчике осудили участника СВО, расстрелявшего соседа за переписку с его женой
13 июня 2024, 16:54

Фото: iStock/Yingko

Российский военный вернулся из зоны СВО и расстрелял своего соседа из автомата за любовные переписки с его женой. Бойца осудили на 1,5 года с пребыванием наказания в колонии общего режима. Решение принял Нальчикский гарнизонный военный суд.
Согласно материалам дела, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», Мархиев вернулся домой из зоны спецоперации и узнал от матери, что его жена вела интимные переписки с соседом. Тогда мужчина взял с чердака автомат Калашникова своего отца и поехал в больницу, где находился его сосед. Он пробрался в комнату отдыха, где спал соперник, вытащил у него из кобуры травматический пистолет Макарова и разбудил.

После этого между мужчинами завязался конфликт, который закончился стрельбой. Военные семь раз выстрелил в свою жертву из украденного пистолета, а потом ещё три раза – из автомата Калашникова. Пострадавший выжил.

После совершённого преступления Мархиев развелся с неверной женой, а перед соседом извинился и получил прощение.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял всё во внимание и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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В Красногорске неизвестный заселил здание бывшего колледжа буйными мигрантами
13 июня 2024, 16:23

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

В Красногорске возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции по сообщению из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Из размещённой в социальных медиа информации следует, что в здании на улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, на постоянной основе проживает значительное количество мигрантов. При этом они систематически нарушали общественный порядок. Следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам помещения для проживания», – говорится в сообщении.
Кроме того, вместе с сотрудниками МВД проводятся рейды для установления лиц, проживающих в России с нарушением миграционного законодательства.

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#ск рф
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В Долгопрудном осудили врачей частной клиники, организовавших канал незаконной миграции
13 июня 2024, 16:11

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по городу Москве и МО

В Подмосковье осудили руководителей частной клиники, которые помогли более 150 нелегальным мигрантам, в том числе с Украины, приехать в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области.
Установлено, что бывший гендиректор и экс-главврач клиники выдавали приезжим фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований. Вместе с индивидуальным предпринимателем они организовали незаконный въезд и пребывание иностранных граждан в России.

На основании подложных документов более 150 иностранцев незаконно прибыл в страну и встали на миграционный учет в Московском регионе. Подсудимых обвинили в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
«Долгопрудненский городской суд Московской области признал их виновными в совершении. Экс-гендиректор клиники и бывший главврач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей каждый. Предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



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#фсб
#подмосковье
#московская область
#мигранты
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#уголовное дело
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На севере Москвы утонул автобус
В Москве на Клязьминской улице из-за ливня утонул автобус
13 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/m-gucci

На севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. По данным очевидцев, автобус и несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду.

Одна из машин оказалась под водой так глубоко, что на поверхности остались видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В самом автобусе пассажиры находились по пояс в воде.

Спустя некоторое время в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице было перекрыто. Комплекс городского хозяйства Москвы проинформировал, что за несколько часов в отдельных районах столицы выпала почти месячная норма осадков.

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#дождь
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В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу женщину
13 июня 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

58-летнюю женщину, которая ушла в лес в городском округе Шаховская и не смогла самостоятельно найти дорогу домой, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов обратились родственники женщины. Они рассказали, что она пошла в лес, расположенный неподалёку от СНТ «Истоки», и не вернулась вечером домой. Мобильный телефон женщина с собой не взяла», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно отправились на поиски, они прочёсывали лес и подавали звуковые сигналы, чтобы женщина услышала их и откликнулась. Поиски, которые сильно затруднил начавшийся ливень и сгущающиеся сумерки, продолжались четыре часа. В итоге женщина, ориентируясь на звуки, сама вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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#мособлпожспас
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В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и ее дочь из-за собаки
В Ростовской области пенсионер застрелил соседок из ружья и покончил с собой
13 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пенсионер застрелил женщину и ее дочь в хуторе Степном Ростовской области. Об этом сообщил представитель СУСК России по региону.
Согласно информации следствия, в хуторе Степном 75-летний пенсионер поссорился с женщинами, взял дома охотничье ружье и открыл из него огонь по жертвам. Они не выжили. Осознав свой поступок, пожилой мужчина покончил с собой.

По данным СМИ, трагедия произошла из-за того, что собака женщины забежала к пенсионеру во двор. Во время стрельбы в доме также находилась 13-летняя девочка, которая смогла убежать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Туристы застряли на канатной дороге на «Розе Хутор»
Shot: десятки туристов застряли на канатной дороге на «Розе Хутор»
13 июня 2024, 15:24

Фото: iStock/Inna Polekhina

Туристы застряли на канатной дороге на «Розе Хутор» в Сочи, пишет Shot.
По данным Telegram-канала, люди жалуются на нехватку воздуха. Также они переживают из-за сильного ветра, который раскачивает кабинки. Их дети плачут.

Как сообщает Shot, в настоящее время движение постепенно запускается, но поехали ещё не все кабинки. Исправить ситуацию обещают в течение 30 минут.

Очевидцы сообщали каналу о задымлении на верхней опоре. У кабинок тем не менее выстраивается огромная очередь.

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#сочи
#канатная дорога
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Судебный процесс над Беркович* и Петрийчук* закрыт из-за угроз
Суд закрыл слушания по делу Беркович* и Петрийчук* из-за поступающих угроз
13 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд закрыл слушания по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*.
Об этом пишет «Подъем». Так, процесс будет проведен в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за поступающих в соцсетях угрозах одному из участников суда.

Во вторник, на прошлом заседании, в суде выступил секретный свидетель «Никита». После просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» он отнес запись спектакля, сделанную на телефон, в правоохранительные органы.

По его словам, в работе террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.

В понедельник Беркович* вызвали скорую медицинскую помощь, поскольку в суде она почувствовала себя плохо.

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#суд
#москва
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