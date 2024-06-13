Хищения в МО РФ: Силовики пришли с обысками к брату Галкина* на Рублевку, что известно

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
К старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В ходе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.
В материале «Радио 1» расскажем, что об этом известно, связь Галкина с Минобороны России и какие у него отношения со знаменитым родственником.
Под управлением ООО «ВПК» находятся ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», производимый модификации бронетранспортеров БТР-80, БТР-82, БТР-90, бронетранспортер «Медведь», внедорожник «Тигр», армейскую машину «Водник», вездеход «Ветлуга» и пожарный автомобиль «Пурга».
По данным издания Life, компания Дмитрия 2 года назад заключила госконтракт на сумму 18 миллиардов рублей.
Как пишет РБК, старший брат шоумена уже несколько лет проживает в Израиле. Туда же переехал его знаменитый брат с семьей — женой Аллой Пугачевой и двумя детьми.
Источник РБК сообщил, что обыски также проходят в компании Галкина-старшего, которая занимается переоснащением бронетранспортеров.
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от завода имени Дегтярева, который выпускает стрелковое оружие, а его крупным клиентом является Минобороны.
Завод имени Дегтярева хочет взыскать более 2 миллионов рублей с компании Галкина. Об этом сказано в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.
В пресс-службе суда отметили, что иск приняли к производству, но дату слушаний пока не назначили. Другие подробности не раскрываются.
В семье любили праздники, когда за одним столом собираются все родные. Отношение к деньгам у братьев Галкиных не изменилось с течением времени — оба любят тратить, а не копить, следуя традиции семьи.
Смерть родителей стала тяжелым испытанием для братьев. Отец и мать болели раком. В беседе с изданием Дмитрий рассказал, что они с Максимом* поддерживали друг друга и свою мать во время болезни и смерти отца в 2002 году. Женщина скончалась спустя два года, в 2004.
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*Признан иностранным агентом в РФ
Что известно о Дмитрии Галкине, брате артиста Максима Галкина*Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, затем ушел в шоу-бизнес, чтобы помогать младшему брату. Когда Максим* стал звездой, Дмитрий занялся производством боеприпасов и стал подрядчиком Минобороны. По данным «Коммерсанта», мужчина значится в списке членов совета директоров ООО «Военно-промышленная компания» («ВПК»), которая производит боевые машины, оружие и боеприпасы, а также автомобили спецназначения.
Под управлением ООО «ВПК» находятся ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», производимый модификации бронетранспортеров БТР-80, БТР-82, БТР-90, бронетранспортер «Медведь», внедорожник «Тигр», армейскую машину «Водник», вездеход «Ветлуга» и пожарный автомобиль «Пурга».
По данным издания Life, компания Дмитрия 2 года назад заключила госконтракт на сумму 18 миллиардов рублей.
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Как пишет РБК, старший брат шоумена уже несколько лет проживает в Израиле. Туда же переехал его знаменитый брат с семьей — женой Аллой Пугачевой и двумя детьми.
Обыски у брата Галкина
«В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации», — заявил источник ТАСС.Отметим, что правоохранители явились к Дмитрию не из-за брата, который ранее осудил проведение СВО на Украине и уехал из России.
Источник РБК сообщил, что обыски также проходят в компании Галкина-старшего, которая занимается переоснащением бронетранспортеров.
Иск на два миллионаДмитрий Галкин соучредитель компании в оборонной сфере — ООО «Оружейные мастерские». Это стало известно после финансового конфликта организации с Заводом имени Дегтярева. Брату юмориста принадлежит 25% компании.
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от завода имени Дегтярева, который выпускает стрелковое оружие, а его крупным клиентом является Минобороны.
Завод имени Дегтярева хочет взыскать более 2 миллионов рублей с компании Галкина. Об этом сказано в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.
В пресс-службе суда отметили, что иск приняли к производству, но дату слушаний пока не назначили. Другие подробности не раскрываются.
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Отношения между братьями ГалкинымиВ 2016 году в интервью StarHit Дмитрий Галкин заявил, что они с Максимом с детства отличались. Старший был хулиганом, а младший брат всегда был сдержанным и умел находить рациональные решения. Родители шутили, что Дмитрий — это «пробная версия», а Максим — «усовершенствованный вариант».
В семье любили праздники, когда за одним столом собираются все родные. Отношение к деньгам у братьев Галкиных не изменилось с течением времени — оба любят тратить, а не копить, следуя традиции семьи.
Смерть родителей стала тяжелым испытанием для братьев. Отец и мать болели раком. В беседе с изданием Дмитрий рассказал, что они с Максимом* поддерживали друг друга и свою мать во время болезни и смерти отца в 2002 году. Женщина скончалась спустя два года, в 2004.
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*Признан иностранным агентом в РФ
Алина Юрчак